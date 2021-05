Tennis, Matteo Berrettini in finale al Masters 1000 di Madrid. Successo di Sabalenka tra le donne (Di sabato 8 maggio 2021) Matteo Berrettini in finale al Masters 1000 di Madrid. In semifinale il romano ha sconfitto in due set il norvegese Ruud. Madrid (SPAGNA) – Matteo Berrettini in finale al Masters 1000 di Madrid. Prestazione perfetta per il romano che in due set (6-4 6-4) ha avuto la meglio sul norvegese Casper Ruud e ha conquistato la sua prima finale in questo torneo. A differenza della sfida contro il cileno Garin, Berrettini ha iniziato con il piede giusto dal primo set soprattutto con il servizio. Nessun break a disposizione per il norvegese, mentre l’italiano nel primo set ha allungato nell’unica occasione mentre nel secondo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 8 maggio 2021)inaldi. In semiil romano ha sconfitto in due set il norvegese Ruud.(SPAGNA) –inaldi. Prestazione perfetta per il romano che in due set (6-4 6-4) ha avuto la meglio sul norvegese Casper Ruud e ha conquistato la sua primain questo torneo. A differenza della sfida contro il cileno Garin,ha iniziato con il piede giusto dal primo set soprattutto con il servizio. Nessun break a disposizione per il norvegese, mentre l’italiano nel primo set ha allungato nell’unica occasione mentre nel secondo ...

Advertising

InteBNLdItalia : ?? Matteo è in finale al #MMOPEN! ?? #Berrettini batte Ruud e domani sfiderà #Zverev per il titolo! ?? #IBI21 #tennis - Eurosport_IT : Bravissimo Matteo ?????? #EurosportTENNIS | #MadridOpen | #Berrettini - lakkast : RT @Eurosport_IT: Bravissimo Matteo ?????? #EurosportTENNIS | #MadridOpen | #Berrettini - marcofanily : RT @lorenzofares: B E R R E T T I N I ???? CHE FAVOLA! Dopo #Sinner ???? a Miami un altro italiano è in FINALE in un #ATP Masters1000 Matteo… - matteo58037618 : RT @lorenzofares: B E R R E T T I N I ???? CHE FAVOLA! Dopo #Sinner ???? a Miami un altro italiano è in FINALE in un #ATP Masters1000 Matteo… -