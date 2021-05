Spezia-Napoli | dove vederla Obiettivo tre punti

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #SpeziaNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #SpeziaNapoli sarà diretta dall’arbitro Irrati di Pistoia. ?? - SimoneCosimi : È accettabile quello che sta accadendo a Milano, specie al #Duomo? Lo era quello che accadde a Napoli dopo la morte… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Spezia-Napoli, le formazioni ufficiali: Hysaj, #Politano ed #Osimhen dal 1’ -… - Sportflash24 : DIRETTA #SpeziaNapoli: formazioni ufficiali, calciatori convocati, statistiche, dichiarazioni Mr Italiano e present… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Napoli

Commenta per primo(4 - 3 - 3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot , Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi. All.: Italiano(4 - 3 - 3 - ): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrhamani, Hysaj; ...FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi. All. Italiano(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, ...Lo Spezia non è ancora certo della salvezza, il Napoli è alla ricerca di punti per entrare nelle prime quattro: sarà partita vera oggi pomeriggio allo stadio Picco. Da una ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza). RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: così andò all'andata, live score. DIRETTA SPEZIA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA. La diretta tv di ...