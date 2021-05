Serie B, rinforzo ordine pubblico previsto per Pescara-Salernitana (Di sabato 8 maggio 2021) rinforzo del servizio di ordine pubblico per la sfida Pescara-Salernitana, valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Il Pescara è già retrocesso e lunedì scenderà sul campo dello stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” per onorare la stagione, ma dall’altre parte la Salernitana va a caccia del colpaccio. In caso di vittoria infatti, la Salernitana verrebbe promossa in Serie A. Il timore è che diversi tifosi campani decidano di raggiungere l’Abbruzzo nonostante la gara sia a porte chiuse. Per evitare assembramenti, la Questura di Pescara ha previsto un rinforzo del servizio di ordine pubblico all’esterno ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021)del servizio diper la sfida, valevole per l’ultima giornata del campionato diB 2020/2021. Ilè già retrocesso e lunedì scenderà sul campo dello stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” per onorare la stagione, ma dall’altre parte lava a caccia del colpaccio. In caso di vittoria infatti, laverrebbe promossa inA. Il timore è che diversi tifosi campani decidano di raggiungere l’Abbruzzo nonostante la gara sia a porte chiuse. Per evitare assembramenti, la Questura dihaundel servizio diall’esterno ...

