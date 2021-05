Orlando: “Lo Stato non può risparmiare sulla sicurezza sul lavoro” (Di sabato 8 maggio 2021) AGLIANA (PISTOIA) – Per la sicurezza sul lavoro “si può agire su più livelli. Il primo è il rafforzamento del coordinamento tra i diversi soggetti” che operano, il secondo “è lavorare su formazione e prevenzione”, il terzo non marginale è quello degli organici, lo Stato non puo’ risparmiare sulla sicurezza”. Lo ha detto il ministro Andrea Orlando dopo la riunione a Prato in prefettura convocata in seguito alla morte di Luana D’Orazio. Il ministro ha fatto visita alla famiglia dell’operaia 22enne deceduta sul lavoro in un’azienda tessile. Al termine dell’incontro il ministro non ha rilasciato dichiarazioni, ma i famigliari di Luana hanno spiegato che Orlando ha detto di essere venuto da “semplice cittadino” per portare vicinanza ed ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 maggio 2021) AGLIANA (PISTOIA) – Per lasul“si può agire su più livelli. Il primo è il rafforzamento del coordinamento tra i diversi soggetti” che operano, il secondo “è lavorare su formazione e prevenzione”, il terzo non marginale è quello degli organici, lonon puo’”. Lo ha detto il ministro Andreadopo la riunione a Prato in prefettura convocata in seguito alla morte di Luana D’Orazio. Il ministro ha fatto visita alla famiglia dell’operaia 22enne deceduta sulin un’azienda tessile. Al termine dell’incontro il ministro non ha rilasciato dichiarazioni, ma i famigliari di Luana hanno spiegato cheha detto di essere venuto da “semplice cittadino” per portare vicinanza ed ...

