Milano, migliaia in piazza per il Ddl Zan: “Basta aggressioni definite ‘per futili motivi’. Esiste l’omotransfobia, va combattuta” (Video) (Di sabato 8 maggio 2021) “Porteremo a casa la legge sui crimini d’odio. Non ci può fermare nessuno”. Il deputato Dem Alessandro Zan è emozionato di fronte alle migliaia di persone che hanno partecipato al presidio organizzato dai Sentinelli di Milano all’Arco della Pace. Sul palco si alternano tante storie di vittime dell’odio che raccontano la propria esperienza e chiedono a gran voce l’approvazione del Ddl. “Un successo della democrazia” commenta Zan che insieme alla senatrice del M5S Alessandra Maiorino sta portando avanti l’iter della legge. Dietro al palco compare anche il deputato di Forza Italia Elio Vito: “Sono sorpreso di tanta attenzione, perché dovrebbe essere normale che anche un deputato di Forza Italia sia qui per sostenere il Ddl”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) “Porteremo a casa la legge sui crimini d’odio. Non ci può fermare nessuno”. Il deputato Dem Alessandro Zan è emozionato di fronte alledi persone che hanno partecipato al presidio organizzato dai Sentinelli diall’Arco della Pace. Sul palco si alternano tante storie di vittime dell’odio che raccontano la propria esperienza e chiedono a gran voce l’approvazione del Ddl. “Un successo della democrazia” commenta Zan che insieme alla senatrice del M5S Alessandra Maiorino sta portando avanti l’iter della legge. Dietro al palco compare anche il deputato di Forza Italia Elio Vito: “Sono sorpreso di tanta attenzione, perché dovrebbe essere normale che anche un deputato di Forza Italia sia qui per sostenere il Ddl”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

