Meteo Italia al 23 maggio, doppia perturbazione poi CALDO (Di sabato 8 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Anche il mese di maggio, al pari dei suoi predecessori, potrebbe essere un mese primaverile alquanto movimentato. Abbiamo già avuto dimostrazione di quanto le condizioni Meteo si mantengano variabili, con una doppia ondata di CALDO inframezzata dai temporali tipici di questa stagione. I modelli matematici di previsione continuano a suggerirci un forte peggioramento nei prossimi giorni, frutto di un vero e proprio assalto depressionario che porterà maltempo ma che soprattutto andrà a scavare una profonda ferita ciclonica all’interno della quale dovrebbe inserirsi una seconda depressione nord atlantica. Dopodiché, quando saremo nell’ultima decade mensile, i centri di calcolo lasciano intravedere una rimonta anticiclonica africana piuttosto corposa e ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 8 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Anche il mese di, al pari dei suoi predecessori, potrebbe essere un mese primaverile alquanto movimentato. Abbiamo già avuto dimostrazione di quanto le condizionisi mantengano variabili, con unaondata diinframezzata dai temporali tipici di questa stagione. I modelli matematici di previsione continuano a suggerirci un forte peggioramento nei prossimi giorni, frutto di un vero e proprio assalto depressionario che porterà maltempo ma che soprattutto andrà a scavare una profonda ferita ciclonica all’interno della quale dovrebbe inserirsi una seconda depressione nord atlantica. Dopodiché, quando saremo nell’ultima decade mensile, i centri di calcolo lasciano intravedere una rimonta anticiclonica africana piuttosto corposa e ...

