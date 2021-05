Matano ci ricasca e finisce nei Guai | Lite furiosa con la Sciarelli Lei vuole la sua testa dai vertici Rai | “Ecco cosa mi ha fatto”

Leggi su cityroma

(Di sabato 8 maggio 2021) Albertoè stato criticato duramente da una collega che ha portato le sue rimostranza all’Ad Rai Fabrizio Salini. Ad essersi lamentata del famoso conduttore, Federica, regina di casa a Chi l’ha visto. Argomento di discordia, il caso di Denise Pipitone. Da quando le speranze di Piera Maggio e con lei di tutti gli italiani si sono riaccese a causa di Olesya, il caso è stato riaperto. La ragazza russa era in cerca dei suoi genitori e somigliava tantissimo alla bimba di 4 anni scomparsa nel 2004 davanti alla casa di sua nonna. Anche l’età combaciava e tutti gli occhi si sono puntati su di lei. Ma per la povera famiglia è risultata essere un’ennesima delusione. Intanto, tutti i giornali e i salotti televisivi si sono occupati del caso di Denise Pipitone. L’attenzione mediatica ha riscosso i pm di Mazzara del Vallo, in Sicilia, che hanno ...