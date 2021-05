LIVE Lotta greco-romana, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: cuore Kakelashvili, è ai quarti! Minguzzi agli ottavi. Fuori Abbrescia e Godino (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.34: resiste il lituano Galkinas che riesce ad avere la meglio grazie all’ultimo punto conquistato e va ai quarti. Peccato per un ottimo Abbrescia 12.34: Il rovesciamento del lituano che pareggia il conto , serve un punto all’azzurro 12.33: Bravo Abbrescia che riesce a sollevarlo. L’azzurro è avanti 3-1 12.31: A terra il lituano: 1-1 il punteggio 12.30: Si chiude il primo round con il lituano avanti 1-0 12.28: La prima penalità all’azzurro: 0-1 Galkinas 12.25: Sul tatami l’azzurro Abbrescia 12.18: Tra pochi minuti sarà il momento dell’azzurro Abbrescia contro il forte lituano Galkinas 12.16: Avanzano ai quarti di finale della categoria -77 kg il bielorusso Sasunouski che batte 9-6 il colombiano Cuero Munoz e l’algerino Ouakali che supera lo ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.34: resiste il lituano Galkinas che riesce ad avere la meglio grazie all’ultimo punto conquistato e va ai quarti. Peccato per un ottimo12.34: Il rovesciamento del lituano che pareggia il conto , serve un punto all’azzurro 12.33: Bravoche riesce a sollevarlo. L’azzurro è avanti 3-1 12.31: A terra il lituano: 1-1 il punteggio 12.30: Si chiude il primo round con il lituano avanti 1-0 12.28: La prima penalità all’azzurro: 0-1 Galkinas 12.25: Sul tatami l’azzurro12.18: Tra pochi minuti sarà il momento dell’azzurrocontro il forte lituano Galkinas 12.16: Avanzano ai quarti di finale della categoria -77 kg il bielorusso Sasunouski che batte 9-6 il colombiano Cuero Munoz e l’algerino Ouakali che supera lo ...

Advertising

PinoVaccaro77 : RT @vaccaronni: ?? SATURDAY NIGHT LIVE ?? STASERA ORE 23.00 LIVE per PARLARE DELLA LOTTA CHAMPIONS...FUTURO #juventus e #asroma #inter #mila… - vaccaronni : ?? SATURDAY NIGHT LIVE ?? STASERA ORE 23.00 LIVE per PARLARE DELLA LOTTA CHAMPIONS...FUTURO #juventus e #asroma… - MrsIdontknow24 : Comunque state facendo una lotta contro i mulini a vento a stare dietro a questi psudodetentori di verità da svelar… - infoitsport : LIVE Berrettini-Delbonis 7-6 6-4, Masters1000 Madrid in DIRETTA: l'azzurro vince in lotta e raggiunge Garin ai quar… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Delbonis 7-6 6-4 Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’azzurro vince in lotta e raggiunge Garin ai quart… -