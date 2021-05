L' Inter asfalta 5 - 1 la Sampdoria ed eguaglia il nuovo record di 14 successi casalinghi

(Di sabato 8 maggio 2021) Non poteva esserci un ritorno migliore a San Siro per l', dopo lo scudetto matematicamente conquistato lo scorso week - end in trasferta. Dopo la vittoria ottenuta all'andata, la...

Advertising

LAROMA24 : Serie A, l'Inter asfalta la Samp: 5-1 a San Siro #AsRoma - inter_unica : Vittorio che con signorilità asfalta santa MARTA Goretti e Dante. You win!!! #ilparadisodellesignore - MirkoCiminiello : Festa dell’Inter, così Bertolaso asfalta gli allarmisti degli assembramenti - tommasosmettil4 : Insegnatemi ad asfaltare come quest’uomo asfalta l’Inter. #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Inter asfalta

LAROMA24

ad_dyn Al 26' l'raddoppia: incursione palla al piede di Gagliardini che spinge sulla trequarti e mette Sanchez davanti ad Audero. L'attacante cileno, lasciato completamente solo dalla difesa ...IL CASO/ Sala, l'ecologista che "" le baracche dei rom Lo ha annunciato Albertini stesso ... Scudetto, prefetto Milano: "no festa sabato"/ "Max 3mila tifosi vicino Stadio" ALBERTINI: "AVREI ...Nonostante l'incoronazione a Campioni d'Italia, i nerazzurri non mollano la presa e con ben cinque reti chiudono la pratica Sampdoria. Da segnalare la prima rete in campionato del giovane Andrea Pinam ...Nel terzo anticipo della massima serie, i nerazzurri campioni d’Italia ha letteralmente asfaltato la squadra di Ranieri che non ha più nulla da chiedere al campionato Autentica passerella per l’Inter ...