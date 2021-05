L' affondo di Clementi | Coprifuoco? Problema politico | non sanitario

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : affondo Clementi

ilGiornale.it

"Questa è la mia opinione che si basa sul alcune considerazioni personali dell'andamento dell'epidemia" , precisa ancora il dottorall' AdnKronos , "non ritengo il coprifuoco importante per ...Il direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia del San Raffaele non usa giri di parole: "Questa storia del coprifuoco alle 22 deve finire" ...All’indomani dello scudetto interista, celebrato con un assembramento da trentamila in pandemia, Milano è di nuovo sulla bocca d’Italia. E riesce nell’impresa di metter d’accordo virologi e altri scie ...