Juve, Barça e Real fuori dalle Coppe? Possibile (Di sabato 8 maggio 2021) ... l'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, spiega alla Gazzetta dello Sport che nulla si puo' escludere e si sofferma sul comunicato diramato dalla Confederazione del calcio europeo. "... Leggi su raisport.rai (Di sabato 8 maggio 2021) ... l'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, spiega alla Gazzetta dello Sport che nulla si puo' escludere e si sofferma sul comunicato diramato dalla Confederazione del calcio europeo. "...

Advertising

ZZiliani : La calata di braghe dei 9 club pentiti all’#UEFA è impressionante: oltre a 15 milioni di multa e le scuse accettano… - ZZiliani : Praticamente è ufficiale: anche vincendo le ultime 4 partite la #Juventus non giocherà la #Champions il prossimo an… - PBPcalcio : I 9 club (tutti tranne Real, Barca e Juve) versano 15 Milioni (collettivamente) di euro per progetti legati a bambi… - al29751 : RT @CalcioFinanza: Juventus, Real Madrid e Barcellona: «Abbiamo il dovere di agire in maniera responsabile e di perseverare nel raggiungere… - DarioSG77 : RT @CalcioFinanza: Juventus, Real Madrid e Barcellona: «Abbiamo il dovere di agire in maniera responsabile e di perseverare nel raggiungere… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Barça Juve, Barça e Real: "Su di noi pressioni inaccettabili" I club fondatori della Superlega "hanno ricevuto, e continuano a ricevere, inaccettabili pressioni, minacce e offese al fine di ritirare il progetto proposto e desistere dal loro diritto/dovere di ...

Juve, Barça e Real fuori dalle Coppe? Possibile Il Barça, sottolinea "MD" ritiene "inaccettabile" la posizione del governo del calcio europeo e chiede "rispetto", sostenendo che si sta "giocando col fuoco" e che in un momento socio - economico ...

Serie A femminile, i risultati della 19^ giornata: Juve vicina al titolo, tris Fiorentina Sky Sport I club fondatori della Superlega "hanno ricevuto, e continuano a ricevere, inaccettabili pressioni, minacce e offese al fine di ritirare il progetto proposto e desistere dal loro diritto/dovere di ...Il, sottolinea "MD" ritiene "inaccettabile" la posizione del governo del calcio europeo e chiede "rispetto", sostenendo che si sta "giocando col fuoco" e che in un momento socio - economico ...