Incidente tra moto e auto a Pieve San Giacomo: morti padre e figlia (Di sabato 8 maggio 2021) Cremona - Tragico scontro questa mattina poco prima delle undici, hanno perso la vita padre e figlia, rispettivamente di 55 e 26 anni, residenti nel Bresciano. I due viaggiavano in sella ad una moto ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 8 maggio 2021) Cremona - Tragico scontro questa mattina poco prima delle undici, hanno perso la vita, rispettivamente di 55 e 26 anni, residenti nel Bresciano. I due viaggiavano in sella ad una...

