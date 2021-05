Ilary Blasi | risveglio amaro per Lady Totti La notizia è arrivata poco fa | “Niente da fare”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 8 maggio 2021) Piena di colpi di scena l’ultima puntata dell’Isola dei famosi. Il reality è andato in onda di venerdì. Arrivisti e Primitivi si sono sfidati per la prova leader. Tra Isolde e Andrea e a spuntarla sono stati i Primitivi. Miryea è stata la prima naufraga a salvarsi dal televoto. Miryea 60%, Roberto 24% e Emanuela 16% ma nessuno di loro ha dovuto lasciare l’Honduras. Finiti in nomination Emanuela Tittocchia, Francesca Lodo e Fariba Tehrani. Non sono mancati gli imprevisti: Iva Zanicchi ha dovuto lascia la puntata dell’Isola dei Famosi a metà serata. La cantante e opinionista di questa edizione dell’Isola dei Famosi ha spiegato di essere stata punta da una vespa e ha mostrato anche la mano gonfia. Poi c’è stata una sorpresa per Awed. Chiamato a raggiungere Playa Palapa, l’influencer ha ascoltato un messaggio della madre: “Ho smosso mari e monti per far arrivare il tuo amore da te”. ...