Il comunicato del Napoli: per Mertens trauma distorsivo alla caviglia destra (Di sabato 8 maggio 2021) L’attaccante belga del Napoli, Dries Mertens è stato costretto ad abbandonare il campo, durante Spezia-Napoli, dopo pochissimi minuti dal suo ingresso in campo. Il Napoli ha appena emesso un comunicato sulle sue condizioni. Ai primi controlli sembrerebbe una distorsione della caviglia destra. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore con ulteriori accertamenti. Mertens non avrebbe voluto lasciare il campo. E’ stato Gattuso ad insistere per non peggiorare la situazione del belga. @dries Mertens14 sostituito per un trauma distorsivo alla caviglia destra. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/zPzhfGfjDq — Official SSC ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 maggio 2021) L’attaccante belga del, Driesè stato costretto ad abbandonare il campo, durante Spezia-, dopo pochissimi minuti dal suo ingresso in campo. Ilha appena emesso unsulle sue condizioni. Ai primi controlli sembrerebbe una distorsione della. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore con ulteriori accertamenti.non avrebbe voluto lasciare il campo. E’ stato Gattuso ad insistere per non peggiorare la situazione del belga. @dries14 sostituito per un. #ForzaSempre pic.twitter.com/zPzhfGfjDq — Official SSC ...

