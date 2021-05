I virologi e il coprifuoco. Clementi: «È un tema politico». Bassetti: «Portiamolo a mezzanotte» (Di sabato 8 maggio 2021) Un’ora in più un’ora in meno non fa differenza. “Quello del coprifuoco è un problema più ‘politico’ che virologico. Perché i virus non girano di notte, tra le 22 e le 23. più che in altre ore”. Così il virologo Massimo Clementi con un vena di ironia puntualizza dal fronte scientifico sul tema incandescente del coprifuoco sì’ coprifuoco no. Clementi: il coprifuoco è un problema politico non virologico “È dunque una questione più di valutazione politica ed economica, perché vediamo che alcune categorie sono fortemente penalizzate”, spiega il direttore del Laboratorio di Microbiologia e virologia del San Raffaele di Milano. “Sebbene qualche mio collega virologo ritenga che questa sia e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 maggio 2021) Un’ora in più un’ora in meno non fa differenza. “Quello delè un problema più ‘’ checo. Perché i virus non girano di notte, tra le 22 e le 23. più che in altre ore”. Così il virologo Massimocon un vena di ironia puntualizza dal fronte scientifico sulincandescente delsì’no.: ilè un problemanonco “È dunque una questione più di valutazione politica ed economica, perché vediamo che alcune categorie sono fortemente penalizzate”, spiega il direttore del Laboratorio di Microbiologia ea del San Raffaele di Milano. “Sebbene qualche mio collega virologo ritenga che questa sia e ...

