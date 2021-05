I “sentinelli” del ddl Zan censurano il video “pro” della Mussolini | «L’antifascismo è invalicabile»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 8 maggio 2021)mica per niente o per scherzo. Scrutano, ascoltano, fiutano: pronti ad intimare l’altolà a chiunque non pronunci la rituale parola d’ordine. Quella di sempre, si capisce: antifascismo. Puoi essere chi vuoi, puoi persino scriverti ddl Zan nel palmomano ma se poi ti chiami Alessandrarischi di beccarti un’impallinata, per fortuna metaforica.veri, si diceva, declinati al maschile in omaggio alla parità di genere. Come mammo. Il grado di fanatismo si testa anche così. E l’esame, i, l’hanno superato tutti a pieni voti. A uscirne un po’ malconcia dalla vicenda è invece Alessandra, che pure tanto si sta spendendo per la nobile causa anti-omotransfobica. I “”: «Lei fuori dai nostri social» Chissà, forse ...