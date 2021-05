Green pass, von der Leyen: “Obiettivo accordo entro maggio” (Di sabato 8 maggio 2021) (dall’inviata Ileana Sciarra) “Il lavoro legale e tecnico sul Green pass è in corso con l’Obiettivo di essere pronto a giugno. Sul fronte politico, possiamo ambire ad avere un accordo entro questo mese”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Palacio de Cristal a Porto. Sul fronte vaccini, “l’export è il miglior modo per affrontare i colli di bottiglia e la mancanza di vaccini”, ha poi ribadito. “L’Ue è la farmacia del mondo e aperta al mondo”, sui vaccini, ha rimarcato von der Leyen sottolineando che l’Ue ha “esportato 200 milioni di dosi, invitiamo altri a fare lo stesso”. Intanto, aggiunge, “siamo sulla buona strada” per arrivare a vaccinare “il 70% della popolazione adulta europea per luglio”. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) (dall’inviata Ileana Sciarra) “Il lavoro legale e tecnico sulè in corso con l’di essere pronto a giugno. Sul fronte politico, possiamo ambire ad avere unquesto mese”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der, in conferenza stampa a Palacio de Cristal a Porto. Sul fronte vaccini, “l’export è il miglior modo per affrontare i colli di bottiglia e la mancanza di vaccini”, ha poi ribadito. “L’Ue è la farmacia del mondo e aperta al mondo”, sui vaccini, ha rimarcato von dersottolineando che l’Ue ha “esportato 200 milioni di dosi, invitiamo altri a fare lo stesso”. Intanto, aggiunge, “siamo sulla buona strada” per arrivare a vaccinare “il 70% della popolazione adulta europea per luglio”. L'articolo ...

