Giro d’Italia 2021, Filippo Ganna: “Le ultime cronometro mi avevano fatto male. Volevo questa vittoria” (Di sabato 8 maggio 2021) Filippo Ganna ha fatto saltare il banco in apertura del Giro d’Italia 2021, ha vinto la cronometro individuale andata in scena per le vie di Torino e ha conquistato la prima maglia rosa. Il piemontese ha giganteggiato nel capoluogo della sua Regione, ha divorato gli 8,6 km completamente pianeggianti e si è imposto con dieci secondi di vantaggio sull’ottimo Edoardo Affini. Il 24enne indosserà il simbolo del primato nella seconda frazione di domani e la potrà conservare anche nelle giornate successive, visto che ha un buon margine sui velocisti chiamati all’appello sul traguardo di Novara. Il Campione del Mondo a cronometro è tornato a brillare dopo qualche passaggio a vuoto, visto che era reduce da tre sconfitte nelle prove contro il tempo. Ultimamente ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021)hasaltare il banco in apertura del, ha vinto laindividuale andata in scena per le vie di Torino e ha conquistato la prima maglia rosa. Il piemontese ha giganteggiato nel capoluogo della sua Regione, ha divorato gli 8,6 km completamente pianeggianti e si è imposto con dieci secondi di vantaggio sull’ottimo Edoardo Affini. Il 24enne indosserà il simbolo del primato nella seconda frazione di domani e la potrà conservare anche nelle giornate successive, visto che ha un buon margine sui velocisti chiamati all’appello sul traguardo di Novara. Il Campione del Mondo aè tornato a brillare dopo qualche passaggio a vuoto, visto che era reduce da tre sconfitte nelle prove contro il tempo. Ultimamente ...

giroditalia : 'And thence we came forth to see again the stars'. The Giro d'Italia 2021 is underway ?? 'E quindi uscimmo a rived… - giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : La prima Maglia Rosa del 2021 verrà assegnata a Torino, al termine di una cronometro di 8,6 km. Quest’anno il Giro… - RaiSport : ????? #Cancellara: '#Ganna oggi ha fatto un grande numero' L'ex ciclista: 'Filippo ha fatto la differenza dall'inizi… - GHERARDIMAURO1 : Giro d'Italia, Ganna vince la prima tappa ed è maglia rosa -