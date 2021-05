Fuga di notizie sul caso Amara, Greco contro Storari. Il procuratore di Milano respinge l’accusa di inerzia del suo pm (Di sabato 8 maggio 2021) Prima la Fuga di notizie coi verbali secretati del legale Piero Amara che fanno il giro delle redazioni dei quotidiani (leggi l’articolo), poi l’inizio di quella che appare sempre più una faida tra le toghe di Milano. Se inizialmente erano solo sospetti, a certificare il tutto sarebbe la relazione che il procuratore del capoluogo lombardo Francesco Greco (nella foto) ha depositato al procuratore generale Francesca Nanni per raccontare la propria verità sul caso dei verbali resi tra dicembre 2019 e gennaio 2020 dall’ex consulente legale di Eni Amara. Un atto annunciato – e lungamente atteso – con cui il magistrato smentisce su tutta la linea le accuse di “inerzia” che gli sono state mosse dal pubblico ministero Paolo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 8 maggio 2021) Prima ladicoi verbali secretati del legale Pieroche fanno il giro delle redazioni dei quotidiani (leggi l’articolo), poi l’inizio di quella che appare sempre più una faida tra le toghe di. Se inizialmente erano solo sospetti, a certificare il tutto sarebbe la relazione che ildel capoluogo lombardo Francesco(nella foto) ha depositato algenerale Francesca Nanni per raccontare la propria verità suldei verbali resi tra dicembre 2019 e gennaio 2020 dall’ex consulente legale di Eni. Un atto annunciato – e lungamente atteso – con cui il magistrato smentisce su tutta la linea le accuse di “” che gli sono state mosse dal pubblico ministero Paolo ...

