Forte vento a Lecco e Valmadrera: recuperate otto zattere trasportate al largo nella notte (Di sabato 8 maggio 2021) Intervento notturno per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco. Alle ore 23.00 di venerdì 7 maggio presso la sala operativa in piazza Bione è arrivata una prima richiesta per il recupero ... Leggi su leccotoday (Di sabato 8 maggio 2021) Internotturno per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di. Alle ore 23.00 di venerdì 7 maggio presso la sala operativa in piazza Bione è arrivata una prima richiesta per il recupero ...

Forte vento: alberi e rami spezzati

