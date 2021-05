Fiorentina-Lazio | Vlahovic a un passo dalla storia

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 8 maggio 2021) Il posticipo di Serie A trasarà una sfida particolarmente importante non solo per la classifica ma anche per le ambizioni personali di Dusane Ciro Immobile. Nonostante i dieci anni di differenza, i due bomber a suon di gol stanno trascinando le rispettive squadre, questa sera con un golpuò entrare nellae diventare il quarto marcatore straniero dellaa realizzare almeno 20 gol in un campionato di Serie A. Dall’altra parte Ciro Immobile, Scarpa d’Oro 2020, che ha come obiettivo quello di trascinare la suanuovamente in Champions League. Uno scontro tra titani per due giocatori protagonisti, di questo finale di stagione, in Serie A. FOTO: InstagramL'articolo proviene da ...