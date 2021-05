Fiorentina-Lazio | le formazioni ufficiali

(Di sabato 8 maggio 2021) Lasfida lanella partita di oggi alle 20.45. Iachini si affida alla coppia composta da Ribery e Vlahovic, fuori Amrabat a centrocampo, al suo posto Castrovilli. NellaCorrea affianca Immobile, a sinistra gioca Lulic. Le(3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini.(3-5-2) – Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

