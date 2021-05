Federer | Roma ed io E vi dico che il tennis sarà ancora più azzurro

Advertising

lorenzofares : John Isner ???? sulla terra rossa non è un pivello Su questa superficie ha battuto Federer ???? e Tsonga ???? in Davis,… - sportli26181512 : Musetti a Sky: 'Sogno di vincere Wimbledon contro Federer': Una lunga intervista esclusiva al giovane tennista azzu… -

Ultime Notizie dalla rete : Federer Roma

il Giornale

...del ritiro di Marin Cilic mentre Dominic Thiem piegava in una memorabile battaglia Roger, ...il torneo di Madrid fu cancellato a causa della pandemia di Coronavirus e non fu recuperato come...Il re del tennis è il protagonista dell'ultimo volume di Globi, il celebre pappagallo blu dei fumetti svizzeri Non è aper gli Internazionali BNL d Italia , ma Rogersa sempre e comunque come conquistare il cuore dei propri tifosi. Anche sotto forma di fumetto . Già, perché il re del tennis mondiale è il ...A Filippo Volandri è capitata un giorno la partita perfetta. Era a Roma, come nei suoi sogni da bambino, e dall'altra parte della rete c'era Roger Federer in piena era di onnipotenza. Non quel giorno: ...Roma caput mundi. No, stavolta l'arrivo nella Capitale di José Mourinho non c'entra. Ad atterrare sulla terra, rossa, di Roma è la crema del gotha tennistico. A dire il vero, mancherà ancora una volta ...