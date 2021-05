Epic Games Store ha offerto $200 milioni per le esclusive Sony PlayStation – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 8 maggio 2021) Secondo nuove informazioni, l’Epic Games Store ha offerto un minimo di 200 milioni di dollari per poter pubblicare le esclusive Sony PlayStation.. Il processo tra Epic Games e Apple continua a svelare succosi dettagli sulle due compagnie. Ora, abbiamo modo di scoprire che la compagnia di Fortnite ha provato a pubblicare in esclusiva i giochi first-party di Sony PlayStation su Epic Games Store, offrendo un minimo di 200 milioni di dollari. L’informazione arriva da un documento nel quale sono indicate una serie di strategie per ottenere i diritti di pubblicazione dei giochi Sony ... Leggi su helpmetech (Di sabato 8 maggio 2021) Secondo nuove informazioni, l’haun minimo di 200di dollari per poter pubblicare le.. Il processo trae Apple continua a svelare succosi dettagli sulle due compagnie. Ora, abbiamo modo di scoprire che la compagnia di Fortnite ha provato a pubblicare in esclusiva i giochi first-party disu, offrendo un minimo di 200di dollari. L’informazione arriva da un documento nel quale sono indicate una serie di strategie per ottenere i diritti di pubblicazione dei giochi...

Advertising

spaziogames : #EpicGames ha le idee chiare. - GameXperienceIT : Apple vs Epic Games: La testimonianza di Lori Wright non è credibile secondo Cupertino - Multiplayerit : Epic Games Store: giochi Microsoft e Nintendo in esclusiva? La società ci ha pensato - Eurogamer_it : #EpicGames ha offerto 200 milioni di dollari per avere in esclusiva PC i first-party #PlayStation. - bluebabbler : -