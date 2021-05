Dopo 15 anni di video (a dir poco) splatter, chiude LiveLeak (Di sabato 8 maggio 2021) Quindici anni vissuti sulla cresta dell’onda della rete. Quindi anni di polemiche per i contenuti pubblicati sulla propria piattaforma. Quindici anni Dopo, chiude LiveLeak. Si tratta di quel portale salito agli “onori” della cronaca (e delle indignazioni) per aver condiviso, tra le tante cose, anche i filmati delle decapitazioni fatte dai terroristi islamici del sedicente (e inesistente sulla carta) Stato Islamico. Ora al suo posto c’è un portale sempre improntato sui video, ma senza lasciare spazio a splatter e gore. LEGGI ANCHE > Biancaneve e il bacio del ‘principe Salvini’: il finale alternativo è esilarante LiveLeak era conosciuto anche come lo YouTube senza censura. Sul sito, infatti, si poteva trovare di tutto: dai filmati ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 8 maggio 2021) Quindicivissuti sulla cresta dell’onda della rete. Quindidi polemiche per i contenuti pubblicati sulla propria piattaforma. Quindici. Si tratta di quel portale salito agli “onori” della cronaca (e delle indignazioni) per aver condiviso, tra le tante cose, anche i filmati delle decapitazioni fatte dai terroristi islamici del sedicente (e inesistente sulla carta) Stato Islamico. Ora al suo posto c’è un portale sempre improntato sui, ma senza lasciare spazio ae gore. LEGGI ANCHE > Biancaneve e il bacio del ‘principe Salvini’: il finale alternativo è esilaranteera conosciuto anche come lo YouTube senza censura. Sul sito, infatti, si poteva trovare di tutto: dai filmati ...

Advertising

ClaMarchisio8 : Nessuno di noi poteva immaginare quello che sarebbe successo dopo quel 6 maggio di 9 anni fa. Ma ora che lo sappiam… - amnestyitalia : Soddisfazione per la sentenza d'appello nel 'processo-bis' nei confronti dei carabinieri responsabili dell'omicidio… - CarloCalenda : Largo Scapoli, Villaggio Prenestino. Qui giorni fa @virginiaraggi ha festeggiato l'inaugurazione di 10 (dieci) lamp… - angi61m : RT @GabriellaBargh1: DOPO 12 ANNI IN FAMIGLIA È STATA PORTATA IN CANILE. CHE CRUDELTÀ X FAVORE RTRTRT UN'ALTRA CASINA X LEI. GRAZIE ???????????… - Tomerini63 : RT @anari56: Assolto Maroni e i coimputati in Cassazione dopo 7 anni di accuse e di fango -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni Divo annoiato cerca compagnia online ...padre?" ha chiesto Perry tramite l'App Raya alla fanciulla bionda dopo averle mandato una serie di messaggi a dir poco imbarazzanti. L'attore, che è attualmente fidanzato con Molly Hurwitz , 29 anni, ...

Design: opere del visionario Louis Tiffany in vendita a New York (1819 - 1906), iniziò lì un grande vivaio alla fine degli anni 1830 che si diceva avesse introdotto ... Parsons, Jr., ha lavorato al vivaio dopo la laurea presso l'Università di Yale nel 1862, quando l'...

Pensioni dopo Quota 100: sale il pressing per le uscite dal lavoro a 62 anni Il Sole 24 ORE Dominissini ricoverato per Covid: l'ex di Udinese e Como è in gravi condizioni Loris Dominissini, 59 anni, ex calciatore e allenatore tra le altre di Udinese, Como e Reggiana, è ricoverato in condizioni molto serie all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo aver c ...

I ragazzi non stanno bene. Preoccupano i casi di autolesionismo Lo chiamano bunker, è un angolo del Bambin Gesù di Roma con otto posti letto. Durante la pandemia tutti occupati. Storie di pazienti da 0 a 18 anni, «immersi in un’alienazione che è diventata normalit ...

...padre?" ha chiesto Perry tramite l'App Raya alla fanciulla biondaaverle mandato una serie di messaggi a dir poco imbarazzanti. L'attore, che è attualmente fidanzato con Molly Hurwitz , 29, ...(1819 - 1906), iniziò lì un grande vivaio alla fine degli1830 che si diceva avesse introdotto ... Parsons, Jr., ha lavorato al vivaiola laurea presso l'Università di Yale nel 1862, quando l'...Loris Dominissini, 59 anni, ex calciatore e allenatore tra le altre di Udinese, Como e Reggiana, è ricoverato in condizioni molto serie all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo aver c ...Lo chiamano bunker, è un angolo del Bambin Gesù di Roma con otto posti letto. Durante la pandemia tutti occupati. Storie di pazienti da 0 a 18 anni, «immersi in un’alienazione che è diventata normalit ...