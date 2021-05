DL Sostegni, Cgil-Cisl-Uil-Fp: «Nuovamente rifiutato riconoscimento ruolo sociosanitario OSS». (Di sabato 8 maggio 2021) “Ancora una volta, nel decreto legge Sostegni, è stato rifiutato il riconoscimento del ruolo sociosanitario agli Oss, come pure alle assistenti sociali e ai sociologi, la cui definizione specifica risale addirittura al 1979?. Così Michele Vannini, Segretario della Fp Cgil, Marianna Ferruzzi, Segretaria della Cisl Fp e Maria Vittoria Gobbo, Segretario della Uil-Fpl. “Un ritardo inappropriato ed ingiusto rispetto alle profonde modifiche che stanno interessando il sistema sanitario, socio sanitario e socio assistenziale, ancora più stridente alla luce della pandemia che ha evidenziato l’essenziale lavoro svolto da queste figure nel sistema sanitario – affermano i Segretari, che continuano – per di più nel momento in cui si sta rafforzando la pressione per ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) “Ancora una volta, nel decreto legge, è statoildelagli Oss, come pure alle assistenti sociali e ai sociologi, la cui definizione specifica risale addirittura al 1979?. Così Michele Vannini, Segretario della Fp, Marianna Ferruzzi, Segretaria dellaFp e Maria Vittoria Gobbo, Segretario della Uil-Fpl. “Un ritardo inappropriato ed ingiusto rispetto alle profonde modifiche che stanno interessando il sistema sanitario, socio sanitario e socio assistenziale, ancora più stridente alla luce della pandemia che ha evidenziato l’essenziale lavoro svolto da queste figure nel sistema sanitario – affermano i Segretari, che continuano – per di più nel momento in cui si sta rafforzando la pressione per ...

