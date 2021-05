Ddl Zan, piazza piena a Milano per la manifestazione (Di sabato 8 maggio 2021) Ha preso il via all’Arco della Pace a Milano la manifestazione a favore dell’approvazione del Ddl Zan e contro l’omotransfobia. La piazza è piena, moltissime le persone, e i partecipanti sono distanziati nel rispetto delle norme anti-Covid. La manifestazione, dal titolo ‘Tempo Scaduto’, si è aperta con un ricordo di Milva e la sua interpretazione di ‘Bella ciao’. In piazza sventolano le bandiere di numerosi partiti e associazioni fra cui Pd, Cgil e i Sentinelli. Tantissimi i cartelli dell’orgoglio gay e a favore dell’approvazione della legge Zan. “Le persone e i cittadini vogliono far sentire la loro voce e chiedere alle istituzioni di approvare una legge di civiltà” ha detto Alessandro Zan, a margine della manifestazione all’Arco della Pace. “La stragrande ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Ha preso il via all’Arco della Pace alaa favore dell’approvazione del Ddl Zan e contro l’omotransfobia. La, moltissime le persone, e i partecipanti sono distanziati nel rispetto delle norme anti-Covid. La, dal titolo ‘Tempo Scaduto’, si è aperta con un ricordo di Milva e la sua interpretazione di ‘Bella ciao’. Insventolano le bandiere di numerosi partiti e associazioni fra cui Pd, Cgil e i Sentinelli. Tantissimi i cartelli dell’orgoglio gay e a favore dell’approvazione della legge Zan. “Le persone e i cittadini vogliono far sentire la loro voce e chiedere alle istituzioni di approvare una legge di civiltà” ha detto Alessandro Zan, a margine dellaall’Arco della Pace. “La stragrande ...

Advertising

LegaSalvini : ?? Suor Anna Monia Alfieri: 'Non esiste un vuoto nella disciplina giuridica italiana. Già oggi c’è il diritto alla v… - civati : Ma il contrario del ddl Zan è Naz, inteso come abbreviazione? Chiedo per un sacco di persone che vorrebbero essere… - CarloCalenda : Un bel modo Naz di discutere Giuseppe. Noi voteremo il ddl Zan, ma questo clima per cui chi è contrario è un nazis… - bernisilvy : RT @Giulia_B: Non avevo manco fatto in tempo a spiegare perché il DDL Zan tutela le donne contro gli attacchi misogini che mi è arrivato un… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Ddl Zan, in 8mila alla manifestazione di Milano: “La gente vuole questa legge che non è per le minoranze ma contro l’o… -