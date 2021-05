Covid, lo studio su antinfiammatori non steroidei (Di sabato 8 maggio 2021) I farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans), come l’ibuprofene, “non aumentano la mortalità” per Covid-19 e “neanche la gravità della malattia”. E’ il punto fermo messo dal più ampio studio osservazionale condotto finora su pazienti ricoverati con la patologia causata dal coronavirus Sars-CoV-2 e pubblicato su ‘The Lancet Rheumatology’. Sulla base dei risultati del lavoro, che ha preso in esame oltre 72mila persone, gli autori raccomandano dunque ai medici di continuare a prescrivere e gestire i farmaci antinfiammatori non steroidei allo stesso modo di prima dell’inizio della pandemia. L’analisi è stata portata avanti nel Regno Unito. Questi comuni farmaci utilizzati per trattare il dolore acuto e per malattie reumatologiche, come l’artrite reumatoide e l’osteoartrosi, sono finiti ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) I farmacinon(Fans), come l’ibuprofene, “non aumentano la mortalità” per-19 e “neanche la gravità della malattia”. E’ il punto fermo messo dal più ampioosservazionale condotto finora su pazienti ricoverati con la patologia causata dal coronavirus Sars-CoV-2 e pubblicato su ‘The Lancet Rheumatology’. Sulla base dei risultati del lavoro, che ha preso in esame oltre 72mila persone, gli autori raccomandano dunque ai medici di continuare a prescrivere e gestire i farmacinonallo stesso modo di prima dell’inizio della pandemia. L’analisi è stata portata avanti nel Regno Unito. Questi comuni farmaci utilizzati per trattare il dolore acuto e per malattie reumatologiche, come l’artrite reumatoide e l’osteoartrosi, sono finiti ...

