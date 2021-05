Covid Lazio | oggi 999 contagi e 15 morti | dati 8 maggio A Roma 500 casi

gerrygreco : Gentilissima operatrice della regione Lazio: “se vuole il #vaccino Astrazeneca, lo può fare anche oggi”. Preso! #Covid_19 - MediasetTgcom24 : Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche… - GiaPettinelli : Covid: nel Lazio 15 decessi e 999 casi, 500 a Roma - Lazio - - occhio_notizie : Covid Lazio, 999 contagi e 15 morti nelle ultime 24 ore - leggoit : Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 8 maggio 2021: 999 nuovi casi positivi (515 a Roma) e 15 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

Sono 38.190 gli attualmente positivi a- 19 nel, di cui 1.868 ricoverati, 273 in terapia intensiva e 36.049 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 285.123, i ...... Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,, Liguria, ... perché, nonostante le tantissime vaccinazioni, dopo una discesa del numero di malati di, in ...La cessione... Regione – Covid, oggi si registrano 15 decessi e 999 nuovi positivi. Ecco tutti i dati Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della ...Covid Lazio. Il bollettino di oggi 8 maggio indica che su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (+385) e oltre 23 mila antigenici per un totale di quasi 40 mila test, ...