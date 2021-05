Covid | Abruzzo | con vaccini scende età media positivi e morti | età malati scende anche di tre anni

(Di sabato 8 maggio 2021) L'Aquila - La campagna vaccinale, in, dà i primi effetti visibili: si abbassa in modo significativo l'etàdeie deial-19. La prima, nel periodo che va da gennaio ad oggi, cioè i mesi delle vaccinazioni,di circa un anno, la seconda di duerispetto allatotale dall'inizio dell'emergenza. Il numero dei decessi, tra l'altro, si riduce, tanto che ieri è stato registrato il primo azzeramento dopo sei mesi. In particolare, l'etàdeidall'inizio della pandemia ad oggi è pari a 45, mentre nei primi quattro mesi di quest'annoa 43,2. Il confronto è ancora più indicativo se si ...

Advertising

abruzzoweb : COVID, FEDRIGA: “INSISTERE CON L’RT E’ SBAGLIATO, TROVARE COMPROMESSO SU COPRIFUOCO” - abruzzoweb : COVID, IERI SOMMINISTRATI 505MILA VACCINI: SUPERATA QUOTA 23 MILIONI - abruzzoweb : COVID, CELANO UNICO COMUNE ABRUZZESE IN ZONA ROSSA: 32 CONTAGI IN DUE GIORNI - abruzzoweb : COVID ABRUZZO: “IMMUNITA’ ENTRO 30 SETTEMBRE”. 196 CASI, 6 MORTI E 441 GUARITI: IL BOLLETTINO - abruzzoweb : COVID, FIGLIUOLO: “CHIESTO ALL’ABRUZZO DI ACCELERARE CON VACCINI AD ANZIANI, SOTTO MEDIA NAZIONALE” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Abruzzo

Avezzano. Assistenza alla popolazione e sostegno nei momenti di difficoltà durante l'emergenzagrazie ad Ada. L'associazione per i diritti degli anziani, presieduta da Eleonora Pensa, in collaborazione con cinque importanti realtà del territorio e con il patrocinio della Regione ...Cosa farà il Governo? Sposarsi ai tempi delsignifica fare i conti con una festa che non ... Qui Avezzano, Centro Sposi"Il vero problema finora è stato l'assenza di linee guida e chi ha ...L’AQUILA – Quattro postazioni nella mattinata e tre nel pomeriggio saranno operative oggi, sabato 8 maggio, per lo screening delle scuole promosso dal Comune dell’Aquila, in collaborazione con gli ist ...Quando iniziano le prenotazioni per la vaccinazione dei 50enni? In alcune regioni nella faccia 55-59 anni sono già cominciate e presto verranno estese alla fascia 50-54 anni, mediamente entro una sett ...