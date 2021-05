Covid-19: dal 15 maggio niente quarantena per chi arriva in Italia da Paesi Ue (Di sabato 8 maggio 2021) Secondo quanto si apprende, dal 15 maggio verrà superata la mini quarantena per le persone provenienti dai Paesi europei. Lo stesso varrà anche per i cittadini provenienti da Gb e Israele L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 8 maggio 2021) Secondo quanto si apprende, dal 15verrà superata la miniper le persone provenienti daieuropei. Lo stesso varrà anche per i cittadini provenienti da Gb e Israele L'articolo proviene da Firenze Post.

