Coronavirus, in Giappone la pandemia torna a preoccupare, ma il Cio blinda le Olimpiadi: «Niente potrà fermarle». L'Ue accelera sui vaccini: in due mesi attese 340 milioni di dosi (Di sabato 8 maggio 2021) Giappone EPA/FRANCK ROBICHON Passanti a un incrocio del quartiere commerciale Shinjuku di TokyoIl Cio esclude qualsiasi stop ai Giochi di Tokyo Le Olimpiadi di Tokyo non subiranno altri rinvii né sospensioni. A blindare i Giochi estivi già slittati di un anno per la pandemia di Coronavirus è il vicepresidente del Comitato Olimpico Internazionale, John Coates, che ha allontanato ogni ipotesi di variazione del calendario delle gare. Il Giappone è alle prese con un aumento della pressione sulle strutture ospedaliere, che il governo sta cercando di contrastare con l'introduzione di un lockdown soft e un invito al coprifuoco almeno per bar e ristoranti a partire dalle 20. Tokyo ha prorogato lo stato di emergenza di un mese fino alla fine di maggio, con parziali chiusure per le ...

