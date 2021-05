Coprifuoco Italia | Clementi | “Virus non gira di notte”

Leggi su italiasera

(Di sabato 8 maggio 2021) “Quello delè un problema più ‘politico’ che virologico, perché inonno di, tra le 22 e le 23 più che in altre ore. E’ dunque una questione più di valutazione politica ed economica, perché vediamo che alcune categorie sono fortemente penalizzate. Sebbene qualche mio collega virologo ritenga che questa sia e debba essere una battaglia di trincea, io invece non ritengo iluna cosa così importante”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Massimo, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano e docente all’università Vita-Salute. “Questa – puntualizza – è la mia opinione che si basa sul alcune considerazioni personali dell’andamento dell’epidemia: non ritengo ilimportante ...