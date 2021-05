Conte: “Mio governo caduto per interessi economici e politici. Renzi? Forse si è prestato all’operazione” (Di sabato 8 maggio 2021) “È chiaro che alcuni settori economici e politici volessero voltar pagina. Non ho elementi invece per dire se ci fossero anche degli incroci internazionali. Può essere che in questa operazione Renzi si sia prestato”. A dirlo, in un colloquio con il Corriere della Sera, è l’ex premier Giuseppe Conte, che parla così della caduta del suo esecutivo. Su Renzi aggiunge: “L’ho sempre considerato un problema. E visto che i sondaggi di Iv non decollavano, ruppe. Non so se puntasse davvero a questa soluzione della crisi: un politico non accetta facilmente di cedere il potere a un tecnico”. “Per mesi ci fu un’opera di logoramento. Ogni giorno si parlava solo di rimpasto”, continua l’ex premier ripercorrendo le fasi che hanno portato alla fine del suo governo. Nell’intervista, ... Leggi su tpi (Di sabato 8 maggio 2021) “È chiaro che alcuni settorivolessero voltar pagina. Non ho elementi invece per dire se ci fossero anche degli incroci internazionali. Può essere che in questa operazionesi sia”. A dirlo, in un colloquio con il Corriere della Sera, è l’ex premier Giuseppe, che parla così della caduta del suo esecutivo. Suaggiunge: “L’ho sempre considerato un problema. E visto che i sondaggi di Iv non decollavano, ruppe. Non so se puntasse davvero a questa soluzione della crisi: un politico non accetta facilmente di cedere il potere a un tecnico”. “Per mesi ci fu un’opera di logoramento. Ogni giorno si parlava solo di rimpasto”, continua l’ex premier ripercorrendo le fasi che hanno portato alla fine del suo. Nell’intervista, ...

