Comunali Milano | Sala | “Meglio due proposte diverse con il M5S”

(Di sabato 8 maggio 2021)– Continua il confronto dei partiti in vista delle. Ale strade tra Pd e M5s sembrano per il momento essere separate, come ha spiegato il sindaco uscente Beppe(foto): con il Movimento 5 stelle “ne stiamo discutendo, anche amichevolmente, e pensiamo che in questo momento siafare dueperché in questi anni è stata anche diversa la proposta dell’idea di città”, ha detto rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se pensa ancora che il centrosinistra e il Movimento 5 stelle debbano correre con due candidati sindaco diversi alle. Intanto l’ex premier Conte ha detto che chiederà “un confronto con tutte le anime che hanno dato il loro contributo” al suo governo-bis, dal quale “dipenderanno anche le scelte sui ...

Continua il confronto dei partiti in vista delle. Ale trade tra Pd ed M5s sembrano per il momento essere separate come ha spiegato Beppe Sala: con il Movimento 5 stelle "ne stiamo discutendo, anche amichevolmente, e pensiamo che in ......e Regionali della Lega. "Testimoniamo " commenta Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale " l'assoluta sproporzione nei fruitori delle misure erogate dal Comune di. Per ...Così il sindaco di Milano Beppe Sala rispondendo a una domanda su una possibile alleanza con il M5S alle prossime amministrative a margine dell’iniziativa della ripulitura dei muri delle case popolari ...MILANO - Continua il confronto dei partiti in vista delle Comunali. A Milano le strade tra Pd e M5s sembrano per il momento essere separate, come ha ...