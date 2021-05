Come muoversi liberamente in Liguria. Tutto quello che c’è da sapere sul “green pass” regionale (Di sabato 8 maggio 2021) I liguri sono i primi in Italia ad adeguarsi alle norme sugli spostamenti Sarà necessario un certificato cartaceo o digitale. Per ora, niente app Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 8 maggio 2021) I liguri sono i primi in Italia ad adeguarsi alle norme sugli spostamenti Sarà necessario un certificato cartaceo o digitale. Per ora, niente app

Advertising

alfonsoliguor11 : @ale_dibattista Uno che è stato dentro le istituzioni e non sa come deve muoversi per regolamento il Pres. del Sena… - AnimaCeleste : RT @alexa5313: @clriolo @ilriformista @AngelaAngelmi @matteorenzi @reportrai3 @aldotorchiaro @Artventuno @ossigenoinfo @paolorm2012 @BeppeG… - EmanueleMaroso : @MarcoBellinazzo Senza nuove regole che creano un recinto per stabilire come muoversi finanziariamente, la… - fenice_risorta : RT @alexa5313: @clriolo @ilriformista @AngelaAngelmi @matteorenzi @reportrai3 @aldotorchiaro @Artventuno @ossigenoinfo @paolorm2012 @BeppeG… - Paroledipaola : RT @alexa5313: @clriolo @ilriformista @AngelaAngelmi @matteorenzi @reportrai3 @aldotorchiaro @Artventuno @ossigenoinfo @paolorm2012 @BeppeG… -