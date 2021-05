Calcio: Serie B, Maria Marotta nella storia, primo arbitro donna (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Maria Marotta entra nella storia come prima donna ad arbitrare in Serie B: è stata designata per dirigere Reggina-Frosinone, gara in programma lunedì alle 14 e valida per la 19esima e ultima giornata di ritorno del campionato. arbitro internazionale dal 2016, Marotta fa parte della Can C ed è al debutto nella categoria superiore. Una storica prima volta per lei e per il Calcio italiano. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) -entracome primaad arbitrare inB: è stata designata per dirigere Reggina-Frosinone, gara in programma lunedì alle 14 e valida per la 19esima e ultima giornata di ritorno del campionato.internazionale dal 2016,fa parte della Can C ed è al debuttocategoria superiore. Una storica prima volta per lei e per ilitaliano.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Juric: 'Mourinho? Gran ritorno, spero incida come 10 anni fa' ... ero incazzato, ma riflettendoci dico che è il mio miglior anno da allenatore in Serie A. Dentro di ... tanti anni fa toccava argomenti di cui si dibatteva poco nel calcio. Come reagisce il cervello in ...

Fontana: 'Gattuso? Un peccato l'addio, era l'deale per il Napoli' NAPOLI - " Purtroppo Gattuso andrà via , ed è un vero peccato. Rino era l'allenatore ideale per il Napoli , ha fatto giocare bene la squadra e ha ottenuto anche ottimi risultati". Lo ha detto l'ex ...

Calcio in TV, le partite di Serie A oggi e stasera: Inter-Sampdoria dove vederla Sport Fanpage Calcio: Serie B, Maria Marotta nella storia, primo arbitro donna Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Maria Marotta entra nella storia come prima donna ad arbitrare in Serie B: è stata designata per dirigere Reggina-Frosinone, gara in programma lunedì alle 14 e valida per la ...

Il ritorno allo Stadium di SuperMario, icona dei bei tempi e fedelissimo di Max Alla Juventus per quattro anni con Allegri, prima dei mesi da separato in casa con Sarri, Mandzukic si è preso il cuore dei tifosi per l’attaccamento alla maglia e la disponibilità a sacrificio che lo ...

