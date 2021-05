Berrettini-Zverev, Finale Masters 1000 Madrid: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di sabato 8 maggio 2021) Matteo Berrettini si è qualificato alla Finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano ha sconfitto il norvegese Casper Ruud in due set (6-4, 6-4) e ha così staccato il pass per l’atto conclusivo del prestigioso torneo sulla terra rossa della capitale spagnola. Il nostro portacolori tornerà in campo domenica 9 maggio (alle ore 18.30) per affrontare il tedesco Alexander Zverev, capace di eliminare i quotatissimi Rafael Nadal e Dominic Thiem. Matteo Berrettini, che da lunedì sarà numero 9 al mondo, dovrà cercare un’impresa contro il fortissimo teutonico, il quale sta vivendo uno strepitoso momento di forma e occupa il sesto posto nel ranking ATP. Il 25enne ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio contro un avversario di elevatissimo spessore, servirà ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Matteosi è qualificato alladeldi. Il tennista romano ha sconfitto il norvegese Casper Ruud in due set (6-4, 6-4) e ha così staccato il pass per l’atto conclusivo del prestigioso torneo sulla terra rossa della capitale spagnola. Il nostro portacolori tornerà in campo domenica 9 maggio (alle ore 18.30) per affrontare il tedesco Alexander, capace di eliminare i quotatissimi Rafael Nadal e Dominic Thiem. Matteo, che da lunedì sarà numero 9 al mondo, dovrà cercare un’impresa contro il fortissimo teutonico, il quale sta vivendo uno strepitoso momento di forma e occupa il sesto posto nel ranking ATP. Il 25enne ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio contro un avversario di elevatissimo spessore, servirà ...

