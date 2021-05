Achille Lauro si difende dalle accuse di omofobia (Di sabato 8 maggio 2021) Il cantante di Rolls Royce ha condiviso un post con un lungo sfogo in cui si difende da chi lo accusa di omofobia e di appropriarsi di elementi della cultura queer per dare vita alle sue esibizioni sceniche. Le esibizioni di Achille Lauro scatenano da sempre polemiche sulla sua arte e sul suo modo di mostrarsi sul palco. Solitamente non si è mai particolarmente dispensato in repliche agli attacchi sulle Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 8 maggio 2021) Il cantante di Rolls Royce ha condiviso un post con un lungo sfogo in cui sida chi lo accusa die di appropriarsi di elementi della cultura queer per dare vita alle sue esibizioni sceniche. Le esibizioni discatenano da sempre polemiche sulla sua arte e sul suo modo di mostrarsi sul palco. Solitamente non si è mai particolarmente dispensato in repliche agli attacchi sulle Articolo completo: dal blog SoloDonna

