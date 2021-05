Zaki, Di Maio a La7: “Più se ne parla, più l’Egitto reagisce irrigidendosi. Dobbiamo lavorare in silenzio”. Amnesty: “Così aiutiamo i governi repressivi” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Patrick Zaki? Grazie al lavoro dell’Intelligence abbiamo portato a casa tutti i cittadini italiani rapiti o in stato detentivo ingiusto. Zaki, purtroppo, per il nostro metodo di lavoro, è un cittadino egiziano. Tutte le iniziative sono meritorie, ma più aumenta la portata mediatica del caso e più l’Egitto reagisce irrigidendosi. Non ci illudiamo che dall’altra parte otteniamo un risultato facendo Così”, Sono le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite de “L’aria che tira” (La7), a proposito della situazione di Patrick Zaki, il ricercatore egiziano detenuto dal 7 febbraio del 2020 al Cairo con accuse legate alla sua attività politica e giornalistica. E aggiunge: “Per tutti quelli che abbiamo portato a casa in questi tre anni e negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) “Patrick? Grazie al lavoro dell’Intelligence abbiamo portato a casa tutti i cittadini italiani rapiti o in stato detentivo ingiusto., purtroppo, per il nostro metodo di lavoro, è un cittadino egiziano. Tutte le iniziative sono meritorie, ma più aumenta la portata mediatica del caso e più. Non ci illudiamo che dall’altra parte otteniamo un risultato facendo”, Sono le parole del ministro degli Esteri Luigi Di, ospite de “L’aria che tira” (La7), a proposito della situazione di Patrick, il ricercatore egiziano detenuto dal 7 febbraio del 2020 al Cairo con accuse legate alla sua attività politica e giornalistica. E aggiunge: “Per tutti quelli che abbiamo portato a casa in questi tre anni e negli ...

