Una Vita, anticipazioni 8 maggio: una verità agghiacciante (Di venerdì 7 maggio 2021) Una Vita confezionerà per il pubblico di Canale 5 un episodio imperdibile durante il quale cadrà il castello di bugie di Santiago e per Marcia si prospetterà una verità agghiacciante. Le anticipazioni della soap opera spagnola di sabato 8 maggio sottolineano che ormai il Becerra, di fronte all'insistenza di Marcia, decisa a scoprire la sua vera identità, le dirà tutto lasciandola di stucco. L'uomo, infatti, racconterà alla Sampaio che il vero Santiago è morto e che lui in realtà è Israel, il fratello gemello del consorte, che è arrivato ad Acacias per volere di Cesar Andrade per bloccare le sue nozze con Felipe. Per Marcia sarà un colpo durissimo scoprire che il destino della sua relazione con l'Alvarez Hermoso è stato segnato da un'oscura macchinazione e la giovane sarà confusa e delusa. Intanto, ...

