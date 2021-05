“Trasformata” Eleonora Rocchini cede al ritocchino Il prima e dopo dell’ex corteggiatrice di UeD è ‘boom’

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 7 maggio 2021) L’importante è lasciare un segno. Guai a passare inosservati.sembra aver ben capito una delle regole auree dello showbiz e fin dalla sua apparizione a Uomini e Donne ha colpito l’immaginazione di tanti. Lo ricorderete, una delle sue ultime ‘uscite’ riguardava la promessa di “un piccolo spoiler un po’ hot…” a patto che si raggiungessero “i 10k di @maisonroel” il suo brand. Promessa poi mantenuta, ma restando sempre nell’alveo dell’eleganza, almeno secondo alcuni. In molti, invece, criticarono la scelta didi pubblicare un video in cui compariva completamente nuda. Tenendo in mano un unico accessorio, un reggiseno. Ovviamente le immagini provocarono moltissime reazioni, perfino insulti verso la 25enne. Che oggi torna a far parlare di sé per un’altra decisione piuttosto netta. È vero oggi la chirurgia estetica ...