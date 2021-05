(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Dobbiamo mettere in sicurezza i territori che accolgono turismo come priorità assoluta. Ce la faremo, con la priorità delle isole e di immunizzare la città dientro luglio”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, durante la consueta diretta Facebook del venerdì. “Procederemo sulla nostra linea, immunizzare i territori che accolgono turismo. Tra due settimane completiamo Ischia e poi procederemo così sulla Costiera sorrentina, in Costiera amalfitana, nella costiera cilentana e nei Campi Flegrei. Campania sicura deve essere la parola d’ordine. Con la priorità delle isole e di immunizzare la città dientro luglio”. Poi il presidente della Regione Campania avverte i, “da ...

Advertising

laikatornaacasa : De Luca ci fa sapere che bisogna fermare subito la movida o a SETTEMBRE avremo la terza ondata, che impatterà su un… - anteprima24 : ** Terrore movida a ##Napoli, De Luca ai giovani: 'Nessuna ricreazione da squinternati' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Terrore movida

Napoli . Ancora, violenza e sangue nelle strade del napoletano. La sera del 2 maggio a Torre Annunziata è avvenuta una sparatoria in via Gino Alfani, zona della, che ha provocato una ferita ad una ...nel, maxi rissa a via Napoli 1 agosto 2020 Un 26enne di Pozzuoli è stato arrestato dalla Polizia per una furibonda rissa scoppiata ieri sera a colpi di sedie in un bar in piazza Erbe, ...Ribadisce il suo sì a prolungare le aperture serali dei ristoranti alle 23, ma il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si dice del tutto contrario "ad assistere alla movida nelle forme nelle ...Anche questo pomeriggio in diretta il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto della situazione sui contagi da Covid, sulla campagna vaccinale e sulle iniziative in campo per la r ...