Tajani: "La famiglia senza figli non esiste". Scoppia la polemica (Di venerdì 7 maggio 2021) Bufera su Antonio Tajani dopo le dichiarazioni sul tema famiglia. Pascale: "Non voto più Forza Italia". ROMA – Bufera su Antonio Tajani dopo le dichiarazioni sul tema famiglia. Intervenuto in uno degli eventi del suo partito in occasione della Festa della Mamma, il coordinatore di Forza Italia, riportato dal Corriere della Sera, ha ribadito "che la famiglia è per noi il nucleo fondamentale della società e va difesa, ma senza figli non esiste. Le nostre politiche sono sempre state a sostegno della maternità, ad esempio nel Recovery Plan presentato dal Governo c'è una parte consistente sugli asili nido. Noi continuiamo ad andare in questa direzione". La polemica Le parole di Antonio Tajani hanno portato ad una ...

MatteoRichetti : A volte mi chiedo se facciano a gara per lanciare l'assurdità più grande, oggi è toccata a #Tajani con la massima '… - MichelaMarzano : Quindi la mia non sarebbe una famiglia? Siamo io e mio marito senza figli, caro @Antonio_Tajani Ma auguro a chiunqu… - fattoquotidiano : Tajani: “La famiglia senza figli non esiste”. Azzolina (M5s): “Ma Forza Italia è questa roba qua?”. Sensi: “Ma come… - MauroClm : RT @lucapagni: #Tajani Ancora più grave dell'affermazione 'la famiglia non esiste senza figli' che è una emerita minchiata, è l'altra affer… - GabrielePF : RT @VoltMilano: 'La famiglia senza figli non esiste' 'La donna si realizza totalmente con la maternità' No #Tajani (Forza Italia), queste s… -