Studente rifiuta di mettere la mascherina, lo ricoverano in psichiatria. Un fatto gravissimo! (Di venerdì 7 maggio 2021) Stiamo davvero superando ogni limite. La notizia che arriva da Fano è gravissima. Un ragazzo di 18 anni, Studente dell’istituto Olivetti, è stato prelevato a scuola dalle forze dell’ordine e portato in ospedale perché si rifiutava di indossare la mascherina in classe. Il giovane – come riporta Il Messaggero – avrebbe creato tensione in classe dicendo a docenti e compagni che la norma che impone l’utilizzo della mascherina “è incostituzionale”, arrivando persino a incatenarsi a un banco.



