Stefano Cucchi, processo d’Appello per pestaggio: condannati a 13 anni di carcere due carabinieri (Di venerdì 7 maggio 2021) Di questi momenti la notizia che arriva da Roma dove la Corte d’Assise d’Appello si è riunita per discutere sulla sentenza relativa all’accusa di omicidio preterintenzionale per il pestaggio di Stefano Cucchi, avvenuto la sera del 15 ottobre del 2009, meno di 10 giorni prima che il giovane morisse dopo un periodo di degenza al Pertini. processo in Appello per il pestaggio di Stefano Cucchi: la sentenza Quest’oggi a Roma i giudici della Corte d’Assise d’Appello hanno condannato due carabinieri, Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro: siamo nell’ambito di un altro filone che riguarda il processo per la morte di Stefano Cucchi. Nel corso di un’udienza avvenuta ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Di questi momenti la notizia che arriva da Roma dove la Corte d’Assisesi è riunita per discutere sulla sentenza relativa all’accusa di omicidio preterintenzionale per ildi, avvenuto la sera del 15 ottobre del 2009, meno di 10 giorni prima che il giovane morisse dopo un periodo di degenza al Pertini.in Appello per ildi: la sentenza Quest’oggi a Roma i giudici della Corte d’Assisehanno condannato due, Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro: siamo nell’ambito di un altro filone che riguarda ilper la morte di. Nel corso di un’udienza avvenuta ...

Advertising

rtl1025 : ?? Condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandr… - RaiNews : La corte d'assise d'appello di Roma ha condannato a 13 anni di reclusione i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffa… - SkyTG24 : Cucchi, processo d’appello per pestaggio: prevista oggi la sentenza per i carabinieri - VerdiVeneto : RT @RaiNews: La corte d'assise d'appello di Roma ha condannato a 13 anni di reclusione i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Aless… - so_stronza : RT @rtl1025: ?? Condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro accusati… -