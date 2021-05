Serie B, lotta su tutti i fronti. Oggi potrebbe esserci qualche verdetto (Di venerdì 7 maggio 2021) La 37a giornata di Serie B si preannuncia spettacolare e piena di colpi di scena. Alle 14 tutte e venti le squadre scenderanno in campo e ogni partita sarà importante e coinvolgerà una lotta per qualcosa. In ballo c’è tutto, solo l’Empoli (già promosso in A) e l’Entella (retroccesso in C) non lottano per nulla, il resto è bagarre. Il big match coinvolge proprio il gruppo di Dionisi che affronterà in trasferta la Salernitana. Un match importante per la classifica, in caso di vittoria la Salernitana rimarrebbe seconda e probabilmente potrebbe già festeggiare. In caso contrario rientrerebbe nel calderone dei playoff, in cui sono coinvolte un sacco di squadre. Anche il Monza vorrà evitare i playoff e a Cosenza cerhcerà una vittoria importante, ma i calabresi devono evitare la retrocessione diretta e andrà in campo per ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) La 37a giornata diB si preannuncia spettacolare e piena di colpi di scena. Alle 14 tutte e venti le squadre scenderanno in campo e ogni partita sarà importante e coinvolgerà unaper qualcosa. In ballo c’è tutto, solo l’Empoli (già promosso in A) e l’Entella (retroccesso in C) nonno per nulla, il resto è bagarre. Il big match coinvolge proprio il gruppo di Dionisi che affronterà in trasferta la Salernitana. Un match importante per la classifica, in caso di vittoria la Salernitana rimarrebbe seconda e probabilmentegià festeggiare. In caso contrario rientrerebbe nel calderone dei playoff, in cui sono coinvolte un sacco di squadre. Anche il Monza vorrà evitare i playoff e a Cosenza cerhcerà una vittoria importante, ma i calabresi devono evitare la retrocessione diretta e andrà in campo per ...

