Serie B, 37a giornata: il Monza vola verso la Serie A. Pescara e Reggiana in Serie C (Di venerdì 7 maggio 2021) Appena conclusa la trentasettesima giornata del campionato di Serie B.Salernitana e Monza proseguono a passo di Serie A. La compagine granata vince 2-0 la gara interna dell'"Arechi" contro il già promosso Empoli, mentre il Monza supera 3-0 il Cosenza nel match del "San Vito - Gigi Marulla", proseguendo così il sogno promozione verso il massimo campionato. Solo un pari per il Lecce, che nella gara in programma al "Via del mare" contro la Reggina, non va oltre il 2-2, per i salentini soltanto 4 punti nelle ultime cinque gare. In chiave salvezza, nulla da fare per il Pescara che esce sconfitto dalla sfida esterna contro la Cremonese - 3-0 per i lombardi - e la Reggiana a che perde al ... Leggi su mediagol (Di venerdì 7 maggio 2021) Appena conclusa la trentasettesimadel campionato diB.Salernitana eproseguono a passo diA. La compagine granata vince 2-0 la gara interna dell'"Arechi" contro il già promosso Empoli, mentre ilsupera 3-0 il Cosenza nel match del "San Vito - Gigi Marulla", proseguendo così il sogno promozioneil massimo campionato. Solo un pari per il Lecce, che nella gara in programma al "Via del mare" contro la Reggina, non va oltre il 2-2, per i salentini soltanto 4 punti nelle ultime cinque gare. In chiave salvezza, nulla da fare per ilche esce sconfitto dalla sfida esterna contro la Cremonese - 3-0 per i lombardi - e laa che perde al ...

Advertising

AleRodella : Serie B, i risultati della 37a giornata - - Mediagol : #SerieB, 37a giornata: il #Monza vola verso la Serie A. #Pescara e Reggiana in Serie C - spaziocalcio : #SerieB, sarà #Salernitana o #Monza per la seconda promossa diretta in #SerieA: i campani hanno il destino nelle lo… - cascinanotizie : Brescia-Pisa: 4-3 Nerazzurri abbattuti dalla tripletta di Aye - CalcioWeb : I risultati del campionato di #SerieB e come cambia la classifica -