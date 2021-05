Offerte Very Mobile: tutte promo a partire da 5.99 euro (Di venerdì 7 maggio 2021) Maggio si tinge di verde con le Offerte Very Mobile, l’operatore virtuale di WindTre che ha riscosso non poco successo tra le nuove attivazioni di tariffe di telefonia Mobile. Nello specifico il gestore ha deciso di effettuare qualche modifica alle promo da proporre sul mercato, sostituendo alcune delle precedenti tariffe. In particolare Very Mobile ha lanciato due nuove promozioni che includono minuti illimitati e giga per il vostro traffico in internet. Ma scopriamo insieme tutte le caratteristiche! Very Mobile lancia Very 5,99 e Very 11,99 Cominciamo da Very 5,99. Questa promozione sarà la sostituta di Very 4,99 e ... Leggi su promotelefoniche (Di venerdì 7 maggio 2021) Maggio si tinge di verde con le, l’operatore virtuale di WindTre che ha riscosso non poco successo tra le nuove attivazioni di tariffe di telefonia. Nello specifico il gestore ha deciso di effettuare qualche modifica alleda proporre sul mercato, sostituendo alcune delle precedenti tariffe. In particolareha lanciato due nuovezioni che includono minuti illimitati e giga per il vostro traffico in internet. Ma scopriamo insiemele caratteristiche!lancia5,99 e11,99 Cominciamo da5,99. Questazione sarà la sostituta di4,99 e ...

Advertising

Asgard_Hydra : ho. e Very Mobile passano all'attacco: le nuove offerte low-cost di maggio 2021 - infoitscienza : Very Mobile tra nuove offerte e rincari per le nuove attivazioni - infoitscienza : Nuove offerte Very Mobile: aumentano i giga, ma anche il costo mensile di 1€ - NewsAndroid_eu : Very Mobile, due nuove offerte a partire da 5,99 euro con molti più giga - - teknokulturaa : Very Mobile, due nuove offerte a partire da 5,99 euro con molti più giga - -