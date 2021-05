New York vuole offrire il vaccino Johnson&Johnson a tutti i turisti (Di venerdì 7 maggio 2021) La città di New York vuole offrire a tutti i turisti che visitano la Grande Mela il vaccino monodose Johnson&Johnson. Lo ha detto il sindaco Bill de Blasio, spiegando che per farlo servirà l’autorizzazione dello Stato. Diversi siti per la vaccinazione dei visitatori saranno installati in alcuni dei punti più frequentati dai turisti, come Times Square, il ponte di Brooklyn e la Highline. “Quest’estate assisteremo a un ritorno del turismo a New York”, ha detto de Blasio, ricordando come nella città siano state già somministrate oltre 6 milioni di dosi di vaccino anti Covid. Leggi anche... "Con i vaccini 6 mln di casi Covid in meno e 8 miliardi risparmiati entro l'estate": lo studio Usa Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) La città di Newche visitano la Grande Mela ilmonodose Johnson&Johnson. Lo ha detto il sindaco Bill de Blasio, spiegando che per farlo servirà l’autorizzazione dello Stato. Diversi siti per la vaccinazione dei visitatori saranno installati in alcuni dei punti più frequentati dai, come Times Square, il ponte di Brooklyn e la Highline. “Quest’estate assisteremo a un ritorno del turismo a New”, ha detto de Blasio, ricordando come nella città siano state già somministrate oltre 6 milioni di dosi dianti Covid. Leggi anche... "Con i vaccini 6 mln di casi Covid in meno e 8 miliardi risparmiati entro l'estate": lo studio Usa

Advertising

Agenzia_Ansa : La città di New York vuole offrire a tutti i turisti che visitano la Grande Mela il vaccino monodose Johnson&Johnso… - ACTBrigitte : Rudy Giuliani saved New York. - lifegate : Il tristellato Eleven madison park riapre a New York con un menù 100% vegano: “Il modo in cui mangiamo carne non è… - ildumba : RT @HuffPostItalia: New York vuole offrire il vaccino Johnson&Johnson a tutti i turisti - DianaLanciotti : RT @gattotattoo: Il cocktail di benvenuto ???? Non sanno più come svendere questi veleni #vaccinazioni -

Ultime Notizie dalla rete : New York Trapizzino la Vineria apre a Milano Porta Romana ... nato nel 2008 a Roma dall'idea del Mastro Pizzaiolo Stefano Callegari, e che oggi ha al suo attivo 15 punti vendita tra Roma, Torino, Milano, Firenze, Trieste e New York. Un angolo di pizza, ...

I 'potrei ma non voglio' di Activision Il gioco vende comunque abbastanza bene, al punto da giustificare un seguito, True Crime: New York City , titolo più rifinito sul fronte del gameplay ma che è stato accolto da recensioni e vendite ...

Covid: New York vuole offrire il vaccino Johnson&Johnson a tutti i turisti ANSA Nuova Europa New York vuole offrire il vaccino Johnson&Johnson a tutti i turisti La città di New York vuole offrire a tutti i turisti che visitano la Grande Mela il vaccino monodose Johnson&Johnson. Lo ha detto il sindaco Bill de Blasio, spiegando che per farlo servirà l’autorizza ...

Kena Bridge of Spirits e Twelve Minutes tra i giochi scelti per i Tribeca Games Award 2021 Ci saranno i videogiochi al Tribeca Festival, ed ecco chi può aggiudicarsi un Tribeca Games Award. Il Tribeca Film Festival ha annunciato nelle scorse ore che, per la sua nuova edizione, anche i video ...

... nato nel 2008 a Roma dall'idea del Mastro Pizzaiolo Stefano Callegari, e che oggi ha al suo attivo 15 punti vendita tra Roma, Torino, Milano, Firenze, Trieste e. Un angolo di pizza, ...Il gioco vende comunque abbastanza bene, al punto da giustificare un seguito, True Crime:City , titolo più rifinito sul fronte del gameplay ma che è stato accolto da recensioni e vendite ...La città di New York vuole offrire a tutti i turisti che visitano la Grande Mela il vaccino monodose Johnson&Johnson. Lo ha detto il sindaco Bill de Blasio, spiegando che per farlo servirà l’autorizza ...Ci saranno i videogiochi al Tribeca Festival, ed ecco chi può aggiudicarsi un Tribeca Games Award. Il Tribeca Film Festival ha annunciato nelle scorse ore che, per la sua nuova edizione, anche i video ...